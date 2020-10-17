ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

В чемпионате Беларуси "Витебск" сильнее "Энергетика-БГУ"

Бразильская связка "Витебска" в деле. С передачи Вандерсона победу северянам в матче 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу с "Энергетиком" приносит Жулио Сезар - 1:0. Игра получилась на встречных курсах, достаточно вязкой и с большим количеством ошибок. Однако именно футболисты "Витебска" дотерпели и забили единственный гол.

А прямо в эти минуты телеканал ведет прямую трансляцию из Гродно, где "Неман" принимает "Городею" и имеет шансы возглавить турнирную таблицу.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все