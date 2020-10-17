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В чемпионате Беларуси "Витебск" сильнее "Энергетика-БГУ"
Бразильская связка "Витебска" в деле. С передачи Вандерсона победу северянам в матче 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу с "Энергетиком" приносит Жулио Сезар - 1:0. Игра получилась на встречных курсах, достаточно вязкой и с большим количеством ошибок. Однако именно футболисты "Витебска" дотерпели и забили единственный гол.
А прямо в эти минуты телеканал ведет прямую трансляцию из Гродно, где "Неман" принимает "Городею" и имеет шансы возглавить турнирную таблицу.
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