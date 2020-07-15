В чемпионате Италии по футболу продолжает разгораться борьба за вторую строку

Накануне матч 33-го тура провела "Аталанта". Команда разгромила "Брешию", 6:2. Хет-трик оформил Пашалич, гол и две результативные передачи на свой счет записал украинец Руслан Малиновский. У бергамасок 70 очков и вторая строка. На два балла отстают "Интер" и "Лацио". Они свои матчи 33-го тура еще не провели. Лидирует же в серии А "Ювентус".