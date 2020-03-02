В чемпионате Италии в воскресенье прошли два очень результативных матча

В чемпионате Италии в воскресенье прошли два матча, и оба получились очень результативными. "Аталанта" подтвердила свой статус самой забивающей команды лиги, разгромив в гостях "Лечче" 7:2. "Рома" тоже на выезде была сильнее "Кальяри" 4:3.