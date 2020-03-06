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В чешском Нове-Место продолжается 7 этап Кубка мира
Сегодня в программе соревнований - мужской спринт. Здесь будем болеть за 4 белорусов - Романа Елетнова, Антона Смольского, Никиту Лобастова и Сергея Бочарникова, который на прошлой неделе в Раубичах стал двукратным чемпионом Европы. Получится ли развить успех и на Кубке мира, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 2", начало в 19:20.
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