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В четвертьфинале Лиги чемпионов "Челси" переиграл "Порту" - 2:0

Уверенный гостевой задел перед ответным поединком четвертьфинала создает себе лондонский "Челси", который увозит сухую победу, 2:0. Маунт и Чилуэлл здесь герои эпизода. Ответные матчи в этих парах совсем скоро - 13 апреля.

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