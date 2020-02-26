В четвертьфинале турнира в Дохе Арина Соболенко сыграет с Чжэн Сайсай

На турнире категории "Премьер" в Дохе с призовым фондом почти в 3 миллиона долларов Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал. Первая ракетка Беларуси и 13-ая в мире встречалась с 20-й Марией Саккари из Греции. В стартовом сете оппонентка пыталась навязать борьбу, но наша теннисистка была сильнее - 6:3. Во второй же партии Соболенко оказалась по-спортивному жадной и не отдала ни одного гейма - 6:0.



В четвертьфинале Арина сыграет с китаянкой Чжэн Сайсай. Две личные встречи из трех остались за азиаткой, поэтому у белоруски есть хороший шанс восстановить равновесие. Матч состоится завтра. Турнир в Дохе, напомним, транслирует телеканал "Беларусь 5".



