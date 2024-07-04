В четвертый день ЧБ по гребле на байдарках и каноэ разыграны 6 комплектов медалей

Шесть комплектов медалей были разыграны в четвертый соревновательный день чемпионата страны по гребле на байдарках и каноэ. Главный внутренний старт сезона в эти дни принимает Заславль.

В утренней сессии экипажи-двойки шли дистанцию в 500 метров. У каноисток лучшими стали Ангелина Бардановская и Ольга Климова. В мужском каноэ первыми финишировали Данила Верещако и Владислав Полешко. В байдарке победили Владислав Кравец и Дмитрий Натынчик. У девчат не было равных опытным Надежде Кушнер и Маргарите Ткачевой.