В четвертый день Игр БРИКС белорусы завоевали 20 медалей

В четвертый соревновательный день Спортивных игр стран БРИКС в Казани был разыгран51 комплект наград в шести видах спорта, сообщает БЕЛТА .



В воскресенье, 16 июня, представители белорусской команды завоевали 20 медалей (6-10-4). Чемпионами Игр стали легкоатлеты Дмитрий Савин (800 м), Эльвира Граборенко (100 м с барьерами), Алена Дубицкая (толкание ядра) и Анастасия Маслова (метание молота). Кроме того, в академической гребле золото в четверке парной досталось экипажу Николая Шарлапа, Павла Синенко, Михаила Иванчикова и Дениса Кучерева, а также восьмерке в составе Алексея Бандюка, Сергея Володько, Дмитрия Выберанца, Дениса Климято, Антона Купалова, Артема Лапутина, Владислава Локуна, Дмитрия Фурмана и рулевой Полины Кацевич.

Серебряные медали выиграли представительница ушу Яна Трацевская (до 48 кг), легкоатлеты Дмитрий Иваненко (3 тыс. м с препятствиями), Максим Андралойть (десятиборье), Елизавета Валуева (прыжки в высоту), Алексей Котковец (метание копья), Елена Соболева (метание молота), мужской и женский эстафетный квартеты в беге 4х400 м, а также женские четверка парная и восьмерка с рулевым в гребле.