ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

В четвертый день Игр БРИКС белорусы завоевали 20 медалей

В четвертый день Игр БРИКС белорусы завоевали 20 медалей

В четвертый соревновательный день Спортивных игр стран БРИКС в Казани был разыгран51 комплект наград в шести видах спорта, сообщает БЕЛТА.

В воскресенье, 16 июня, представители белорусской команды завоевали 20 медалей (6-10-4). Чемпионами Игр стали легкоатлеты Дмитрий Савин (800 м), Эльвира Граборенко (100 м с барьерами), Алена Дубицкая (толкание ядра) и Анастасия Маслова (метание молота). Кроме того, в академической гребле золото в четверке парной досталось экипажу Николая Шарлапа, Павла Синенко, Михаила Иванчикова и Дениса Кучерева, а также восьмерке в составе Алексея Бандюка, Сергея Володько, Дмитрия Выберанца, Дениса Климято, Антона Купалова, Артема Лапутина, Владислава Локуна, Дмитрия Фурмана и рулевой Полины Кацевич.

Серебряные медали выиграли представительница ушу Яна Трацевская (до 48 кг), легкоатлеты Дмитрий Иваненко (3 тыс. м с препятствиями), Максим Андралойть (десятиборье), Елизавета Валуева (прыжки в высоту), Алексей Котковец (метание копья), Елена Соболева (метание молота), мужской и женский эстафетный квартеты в беге 4х400 м, а также женские четверка парная и восьмерка с рулевым в гребле.

На третью ступень пьедестала поднялись легкоатлеты Матвей Волков (прыжки с шестом), Владислав Пучко (метание диска) и Светлана Парахонько (100 м с барьерами), кроме того, бронзу в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина взяли Евгений Кондратович и Арина Попова.

Таким образом, после четырех дней Игр БРИКС на счету нашей делегации уже больше девяноста медалей (19 золотых, 36 серебряных и 39 бронзовых). Завтра в Казани определять призеров будут только прыгуны в воду, также состоятся матчи в теннисе и фиджитал-баскетболе и предварительные схватки в вольной борьбе.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все