В. Девятовский: Арзамасова будет запрашивать вскрытие пробы Б

Чемпионка мира в беге на 800 метров Марина Арзамасова будет запрашивать вскрытие пробы Б - об этом заявил председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, комментируя информацию об обнаружении запрещенного препарата в организме спортсменки. Речь идет о допинг-пробе трехнедельной давности, поэтому самым высоким достижениям в карьере Арзамасовой в любом случае ничто не угрожает. Девятовский попросил не торопиться с выводами и заметил, что с обнаруженным запрещенным веществом ранее в белорусском спорте не встречались. Это LGD-4033 - один из селективных модуляторов андрогенных рецепторов.