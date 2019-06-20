3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В. Девятовский: II Европейские игры станут площадкой для завоевания олимпийских лицензий в Токио-2020
II Европейские игры в Минске станут хорошей площадкой для всех спортсменов, чтобы завоевать олимпийские лицензии в Токио-2020. Об этом накануне заявил в информационном канале Белтелерадиокомпании председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. Напомним, квалификационными к Олимпиаде стали 10 видов спорта. От легкоатлетов функционер ждет минимум 3 медали. Всего же в Минске разыграют 10 комплектов наград.
Стартуют легкоатлеты в борьбе за медали 23 июня. В квалификации сборная Беларуси выступит в одной группе с Польшей, Чехией, Ирландией, Латвией и Литвой. Тогда же будут разыграны индивидуальные награды. 28 июня - финал и вручение комплекта медалей за общекомандное выступление.
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В мире
Все
Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай
США разрешили Киеву применение дальнобойных ракет - как мир на это реагирует
В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
В Кремле высказались о разрешении наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
Регионы
Все
Происшествия
Все