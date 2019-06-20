В. Девятовский: II Европейские игры станут площадкой для завоевания олимпийских лицензий в Токио-2020

II Европейские игры в Минске станут хорошей площадкой для всех спортсменов, чтобы завоевать олимпийские лицензии в Токио-2020. Об этом накануне заявил в информационном канале Белтелерадиокомпании председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. Напомним, квалификационными к Олимпиаде стали 10 видов спорта. От легкоатлетов функционер ждет минимум 3 медали. Всего же в Минске разыграют 10 комплектов наград.



Стартуют легкоатлеты в борьбе за медали 23 июня. В квалификации сборная Беларуси выступит в одной группе с Польшей, Чехией, Ирландией, Латвией и Литвой. Тогда же будут разыграны индивидуальные награды. 28 июня - финал и вручение комплекта медалей за общекомандное выступление.