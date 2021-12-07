В домашнем поединке против регулярного чемпионата НХЛ "Нью Джерси" проиграл "Оттаве"

В домашнем поединке против регулярного чемпионата НХЛ "Нью Джерси" не смог одолеть "Оттаву". Гости одержали победу в серии буллитов - 3:2. Белорусский форвард хозяев Егор Шарангович провел на льду 16 минут 56 секунд и записал себе в актив 2 броска, 1 силовой прием и 3 перехвата.