В Доме футбола прошла жеребьевка чемпионата Беларуси на грядущий сезон среди команд Высшей лиги

В первом туре БАТЭ в гостях проэкзаменует "Луч", минское "Динамо» дома примет "Славию", а брестское отправится в Жодино. "Шахтер" сыграет с минским "Торпедо". Плотное расписание первого тура на ваших экранах. БАТЭ будет номинальным хозяином в матче за Суперкубок Беларуси.

Поединок против брестского "Динамо" состоится 2 марта. Первое классико пройдет в 14-м туре в июле в Борисове.