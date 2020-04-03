В двух городах Беларуси сегодня стартует 3 тур чемпионата Беларуси по футболу

Минское "Динамо", потерпев два поражения, принимает жодинский "Торпедо-БелАЗ". Автозаводцы имеют стопроцентный результат и идут в лидерах турнирной таблицы. В прямом эфире встречу покажет "Беларусь 5. Интернет", в 18:50 начало. Также сегодня в Бобруйске встретятся местная "Белшина" и "Городея". Пока оба клуба идут без очков.