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В двух городах Беларуси сегодня стартует 3 тур чемпионата Беларуси по футболу

Минское "Динамо", потерпев два поражения, принимает жодинский "Торпедо-БелАЗ". Автозаводцы имеют стопроцентный результат и идут в лидерах турнирной таблицы. В прямом эфире встречу покажет "Беларусь 5. Интернет", в 18:50 начало. Также сегодня в Бобруйске встретятся местная "Белшина" и "Городея". Пока оба клуба идут без очков.

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