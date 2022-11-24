В Единой лиге ВТБ "Минск" одержал первую победу в сезоне, одолев "Енисей"

Исторический для нашей команды момент. Баскетбольный клуб "Минск" после 10 поражений кряду в текущем сезоне одерживает долгожданную победу. В соперниках был "Енисей". Первую четверть мы отдали, у Красноярского клуба было +3. Во второй наши оппоненты смогли выйти вперед на 10 баллов, но воля к победе у белорусов сотворила чудеса. Минск ушел на перерыв, ведя 39:34, после 3-го отрезка зеркально повторил успех "Енисея" - у нас было +10 и в итоге подопечные Ростислава Вергуна взяли верх со счетом 63:61.