ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

В Единой лиге ВТБ "Минск" одержал первую победу в сезоне, одолев "Енисей"

Исторический для нашей команды момент. Баскетбольный клуб "Минск" после 10 поражений кряду в текущем сезоне одерживает долгожданную победу. В соперниках был "Енисей". Первую четверть мы отдали, у Красноярского клуба было +3. Во второй наши оппоненты смогли выйти вперед на 10 баллов, но воля к победе у белорусов сотворила чудеса. Минск ушел на перерыв, ведя 39:34, после 3-го отрезка зеркально повторил успех "Енисея" - у нас было +10 и в итоге подопечные Ростислава Вергуна взяли верх со счетом 63:61.

Несмотря на победу, клуб продолжает оставаться на последнем, 12-м месте, и уже 29 ноября сыграет с казанским УНИКСом.

Читайте также

:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все