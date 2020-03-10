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В эфире "Беларусь 5": "Динамо-Брест" - "Ислочь"

Скоро телеаудитория канала "Беларусь 5" сможет увидеть первый поединок четвертьфинала Кубка Беларуси, в котором на поле Брестского встретятся "Ислочь" из Минского района и футбольный клуб "Динамо-Брест", на минувшей неделе вновь став обладателем Суперкубка страны. Начало трансляции в 19:50.

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