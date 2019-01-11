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В Экстралиге дивизиона "А" "Юность" разгромила молодежную сборную Беларуси

Накануне столичные "медведи" в Экстралиге дивизиона "А" разгромили молодежную сборную Беларуси - 0:8. "Юность" лидирует в чемпионате страны, опережая ближайшего преследователя - "Неман" - на 15 баллов.

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