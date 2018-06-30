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В эти дни Дворец тенниса принимал чемпионат Беларуси

И, надеемся, будущие звезды мирового тенниса сегодня провели свои решающие игры в Минске. В эти дни Дворец тенниса принимал чемпионат Беларуси. Здесь прошли финальные поединки в мужском и женском одиночных разрядах. Но тренеры, спортсмены и руководители федерации сейчас, конечно же, следят и за игрой Арины Соболенко. У первой ракетки Беларуси есть все шансы выиграть в Истборне главный трофей.

В чемпионате Беларуси равных среди мужчин не было Дмитрию Жирмонту. В решающем матче он обыграл Ярослава Шило 6:3, 7:6. У женщин Юлия Готовко взяла верх над Шалимар Тальби - 6:1, 7:6.

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