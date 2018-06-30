И, надеемся, будущие звезды мирового тенниса сегодня провели свои решающие игры в Минске. В эти дни Дворец тенниса принимал чемпионат Беларуси. Здесь прошли финальные поединки в мужском и женском одиночных разрядах. Но тренеры, спортсмены и руководители федерации сейчас, конечно же, следят и за игрой Арины Соболенко. У первой ракетки Беларуси есть все шансы выиграть в Истборне главный трофей.