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В финале чемпионата Беларуси по баскетболу сыграют "Горизонт" - "Олимпия"

В женском баскетбольном чемпионате Беларуси уже сегодня могут определиться обладательницы золотых медалей. Напомним, за титул спорят действующий чемпион страны "Горизонт" и бронзовые призеры прошлогоднего розыгрыша "Олимпия" из Гродно. Пока минчанки ведут в серии до трех побед со счетом 2:0.

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