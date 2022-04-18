В финале чемпионата Беларуси по баскетболу сыграют "Горизонт" - "Олимпия"

В женском баскетбольном чемпионате Беларуси уже сегодня могут определиться обладательницы золотых медалей. Напомним, за титул спорят действующий чемпион страны "Горизонт" и бронзовые призеры прошлогоднего розыгрыша "Олимпия" из Гродно. Пока минчанки ведут в серии до трех побед со счетом 2:0.