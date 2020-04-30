В финале Кубка Беларуси по футболу сыграют БАТЭ и брестское "Динамо"

Претендентов двое - трофей один. За Кубок Беларуси по футболу поспорят БАТЭ и брестское "Динамо". Вчера состоялись полуфиналы турнира. Брестчане, ведя 2:0 в Солигорске у "Шахтера", проиграли 2:4. Однако благодаря домашней победе со счетом 2:0 команда Сергея Ковальчука смогла обойти “горняков”.



Борисовский БАТЭ в первой встрече уступил в Мозыре "Славии", но уже по итогам 45 минут ответной встречи лидировал. Открыл счет Захар Волков, в концовке тайма свои ворота поразил Тымонюк. Поединок так и завершился победой БАТЭ 2:0. Вице-чемпион Беларуси выходит в финал.



Финальный матч Кубка Беларуси между борисовским БАТЭ и брестским "Динамо" пройдет 24 мая на столичном стадионе "Динамо".



