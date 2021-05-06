В финале Кубка Беларуси сыграют "Ислочь" и БАТЭ

"Шахтер" не заслуживал выхода в финал Кубок Беларуси. После вчерашнего поражения от "Ислочи" 0:2 в этом единодушны даже представители солигорской команды. "Горняки" действовали слишком самоуверенно и держали в уме воскресный поединок против БАТЭ, который вполне может определить летнего чемпиона страны.