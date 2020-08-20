Определился второй финалист футбольной Лиги чемпионов. Соперником французского ПСЖ в матче за трофей станет немецкая “Бавария”. Мюнхенцы накануне разгромили другой французский клуб – “Лион”, 3:0. В первом тайме дубль оформил Серж Гнабри, на 88-й минуте окончательный счет установил поляк Роберт Левандовски. Для нападающего этот гол стал 15-м в нынешнем розыгрыше. Больше него в одном турнире забивал только Криштиану Роналду, 17 в сезоне 2013-2014. Финал Лиги чемпионов пройдет в воскресенье. Для “Баварии” подобный матч будет 11-м в истории, ПСЖ добирается до решающего противостояния впервые.