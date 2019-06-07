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В финале Лиги наций УЕФА сыграют сборные Португалии и Нидерландов

Второй счастливчик определился накануне, когда голландцы в дополнительное время обыграли англичан. В основное время команды завершили ничьей, 1-1. Финал и матч за бронзу состоятся 9 июня.

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