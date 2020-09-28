В финале НБА сыграют "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Майами Хит"

"Лос-Анджелес Лэйкрес" - "Майами Хит" - такова афиша финального противостояния Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня же завершился шестой матч полуфинальной серии между Майами и Бостоном, в котором победу одержали номинальные хозяева паркета 125:113 и выиграли серию 4:2.