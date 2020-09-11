В финале US OPEN Азаренко сыграет с Наоми Осакой

и выходит в финал Открытого чемпионата США. Теннисный триллер, который продолжался два часа, показал психологическую устойчивость и физическую подготовку белорусской теннисистки. В финалах US Open Азаренко играла дважды. Любопытно, что оба раза она проигрывала именно Уильямс-младшей. Поединки этих двух теннисисток всегда являются украшением любого турнира. Не стал исключением и нынешний матч.

Виктория Азаренко вышла в финал US Open-2020

Еще в начале января она всерьез раздумывала о завершении карьеры. Спустя 9 месяцев будет бороться за титул победительницы US Open. Виктория Азаренко, она такая. Предельно мотивированная и сконцентрированная. Вернувшись в теннис после декрета, она долгое время не могла найти свою игру. Некоторые "доброжелатели" поспешили списать некогда экс-первую ракетку мира. Но после трех недель в Нью-Йорке, 11 выигранных подряд матчей и первого титула за 4 года стало понятно - королева Виктория все же вернулась.

Барбара Хаас, Арина Соболенко, Ига Швентек, Каролина Мухова и Серена Уильямс в полуфинале. Матч белоруски с американкой как теннисная классика. Непримиримые соперницы на корте, в жизни хорошие приятельницы, даже подруги. Обе мамочки.

Серена Уильямс, 8-я ракетка мира:

"В карьере Виктории было немало спадов, хотя она начала с взлета. Я не знаю, как она осталась таким позитивным человеком, если честно. Это хороший урок для всех нас. Несмотря ни на что, она продолжает идти вперед. Надеюсь, она продолжит следовать за мечтой".

Из 10 сыгранных с Уильямс до этого момента матчей на турнирах Большого шлема Виктория не выиграла ни одного. Не откажешь в мотивации и самой Серене. Она специально готовилась к US OPEN на карантине. Для этого даже постелила дома корт с точно таким же покрытием, как в Нью-Йорке.

6-1 в пользу Уильямс в первом сете. После Виктория признается, что в той партии игра напоминала дорогу с односторонним движением. Но Азаренко поразила своей психологической устойчивостью. Физически измотала 38-летнюю соперницу. Выиграла второй сет 6-3, в третьем отыгралась, уступая на подаче Уильямс, 0-40. В тот момент, правда, Серена почувствует боль в голеностопе и даже прибегнет к медицинской помощи. Но спустя час и 53 минуты после начала поединка девушки поблагодарят друг друга, соприкоснувшись ракетками, как нынче принято, и Виктория Азаренко отправится готовиться к финалу US OPEN. Первому за последние 7 лет.

Виктория Азаренко, 27-я ракетка мира:

"7 - мое любимое число, поэтому так и должно было случиться. Очень благодарна за возможность сыграть с таким чемпионом в полуфинале. Быть родителем - самое важное, кем я могу быть в этой жизни, но еще я теннисистка, боец на корте. Хочу следовать за мечтой, вдохновляя своего ребенка".



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