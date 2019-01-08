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В финале юношеского турнира "Золотая шайба" победили "Грифоны"
Триумфатором XV Рождественского хоккейного турнира стала команда Президента Беларуси. Всего 12 команд боролись за главный приз. Среди них два новичка - сборная Балтии и команда Международной федерации хоккея. Суперзвезды НХЛ, КХЛ и просто любители главной игры на льду провели в Минске незабываемые пять дней. Сюжет Алексея Волкова.
Хоккей, несомненно, эмоциональный вид спорта, и холодный лед растопили горячие сердца хоккеистов и яркая поддержка болельщиков. Настоящий спортивный праздник - таким мы запомним XV Рождественский турнир.
20 матчей, пять соревновательных дней, 12 команд - это более двухсот хоккеистов. При этом сам турнир растет не только количественно, но и качественно: это уже не просто спортивное состязание, а добрая традиция, где легенды хоккея посещают детские дома и дают мастер-классы будущим покорителям лучших арен мира.
Хоккей - спорт номер один в нашей стране, тем более в рождественские праздники, и за пару часов до большого финала Беларусь - Россия болельщики наблюдали настоящую битву в юношеском турнире "Золотая шайба", где извечные соперники "Сокол" и "Грифоны" скрестили клюшки за главные медали.
Ну, а сам Рождественский турнир получился действительно историческим: яркие дебютанты - сборная Балтии и дружина Международной федерации хоккея. Невероятные по результативности матчи и просто красивая игра, которая вела к большому финалу.
А это уже "Чижовка-Арена", матч здесь все болельщики хоккея ждали с нетерпением. Сборная России приехала как никогда в боевом составе - за весь турнир они пропустили лишь 3 шайбы до матча с командой Беларуси.
Финальный счет 8:5. Победа, которая принесла целую палитру ярких эмоций нам, зрителям. И, конечно, самим игрокам. Для команды Президента Беларуси это уже двенадцатая виктория в турнире. Серебро у России, а бронзу забрали финны. Впрочем, главными триумфаторами можно назвать болельщиков и самих атлетов, которые смогли окунуться в атмосферу спортивной борьбы и хорошего светлого праздника, когда главное - хорошее настроение, приятная усталость и добрые воспоминания о Беларуси, которая рада гостям круглый год.
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