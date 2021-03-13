В финале "Золотой шайбы" сегодня встретятся две минские команды

"Локомотив-Минск" против "Торнадо". В финале "Золотой шайбы" в младшей возрастной группе в дивизионе А встретятся две минские команды. Хоккейный турнир для детей и подростков на призы Президента Беларуси завершается сегодня в Бобруйске. Главный матч за трофей начнется в два часа дня, а до этого в поединке за бронзу сойдутся "Шкловские льдины" и "Олимпиец" из Бреста. Все матчи в прямом эфире можно увидеть на YouTube-канале Президентского спортивного клуба.