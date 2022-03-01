В хоккей играют настоящие мужчины и... Анна Вадеева

"Забросила 5 шайб и не планирую на этом останавливаться" - это слова первой девушки-хоккеистки, появившейся на льду финального этапа республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси. В этом году появилось новшество: если раньше не допускали девочек, то сейчас они могут проявить себя, выходя на лед и играя бок о бок с парнями. Сегодняшний матч "Металлурга" и "Северных медведей" - прямое тому доказательство. Более того, единственная девушка в составе жлобинцев только после первого периода успела забросить 5 шайб. И каждая ее смена неприятно удивляла соперника.



Анна Вадеева, игрок команды "Металлург":

В Беларуси уже начинает развиваться, есть сборная девочек, но официальной команды нет. Я бы хотела, чтоб сделали официальную команду, где можно играть профессионально. Мне очень все нравится, лед подготовили, камеры эти, высокий уровень. Андрей Журавский, ведущий специалист отдела развития и детско-юношеского хоккея Федерации хоккея Беларуси:

Это соревнование, во-первых, очень большое событие для юных хоккеистов. В нем участвуют как любители, так и профессионалы. Учащиеся школ, не заявленные в наши профессиональные образования, могут себя проявить и порадоваться своим победам в этих соревнованиях. Хоккей очень высокого уровня. Были случаи несколько лет назад, что после окончания "Золотой шайбы" лучшие ребята приходили в спортивные школы и до сих пор, даже попадают в Высшую лигу нашего белорусского хоккея. Первыми бороться за кубок "Золотой шайбы" вышли хоккеисты старшей возрастной группы, представляющие дивизион А. Всего в этом возрасте и дивизионе по всей стране на лед вышли 1755 хоккеистов из 150 команд. Финал "Золотой шайбы" в младшей возрастной группе дивизиона А пройдет с 9 по 12 марта, а финалы в дивизионе Б - с 16 по 18 марта и с 23 по 25 марта.



