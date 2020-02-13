Футбольный клуб "Минск" наверняка выступит в сезоне-2020 Высшей лиги чемпионата Беларуси

Эту мысль в интервью Агентству теленовостей высказал председатель команды Игорь Шлойдо во время турнира Minsk Cup в футбольном манеже, в котором принимают участие юные футболисты 2006 года рождения. Напомним, ранее ходили разговоры о слиянии минского "Динамо" и "Минска", поскольку оба клуба подчиняются горисполкому. Также обсуждался вариант участия менее именитой команды в дивизионе чемпионата страны рангом ниже.



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