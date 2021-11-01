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В футбольной Серии А "Милан" победил "Рому"
Неувядаемый Златан Ибрагимович продолжает удивлять футбольный мир. Накануне 40-летний нападающий в центральной игре 11-го тура Серии А забил свой очередной гол - четырехсотый на клубном уровне. На этот раз пострадала "Рома" Жозе Мауриньо. Швед счет открыл, Кессье увеличил перевес красно-черных - Эль Шаарави оформил гол престижа. "Милан" победил 2:1.
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