ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

В футбольной Серии А "Милан" победил "Рому"

Неувядаемый Златан Ибрагимович продолжает удивлять футбольный мир. Накануне 40-летний нападающий в центральной игре 11-го тура Серии А забил свой очередной гол - четырехсотый на клубном уровне. На этот раз пострадала "Рома" Жозе Мауриньо. Швед счет открыл, Кессье увеличил перевес красно-черных - Эль Шаарави оформил гол престижа. "Милан" победил 2:1.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все