В футбольной таблице Ла Лиги "Барселона" упускает победу, в дерби Мадрида побеждает "Реал"

"Барселона" барахлит и далее. В рамках 17-го тура примеры в Памплоне, то есть в гостях, сине-гранатовые разошлись миром с "Осасуной". 2:2. Упустили викторию сине-гранатовые ближе к завершению основного времени. В таблице Ла Лиги каталонцы 8-е. В этом же туре дерби Мадрида завершается победой "Реала" над "Атлетико". Да, Бензема также забивал. 2:0.