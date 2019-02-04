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В главном матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу "Рома" разошлась миром с "Миланом"

На гол новичка "россонери" поляка Кшиштофа Пентека ответил Николо Дзаньоло. В таблице команды остались на своих местах: "Милан" четвертый, "Рома" - пятая.

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