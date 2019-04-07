В главном матче 31 тура итальянской Серии А "Ювентус" одерживает волевую победу над "Миланом", 2:1

Первый тайм, благодаря 21 голу в чемпионате поляка Пентека, выиграли гости, но мячи Дибалы и Кина не позволили "Россонери" увезти очки из Турина. Отметим, 19-летний Мойзе Кин забивает для "Ювентуса" победный мяч в третьей игре кряду. Всего же у молодого итальянского нападающего 5 голевых ударов в 7 матчах серии А в нынешнем сезоне. Для чемпионства "Ювентусу" осталось набрать один балл.