3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Гомеле открыли биатлонный комплекс "Сож"
Эффективный, экономичный и с современной инфраструктурой! В Гомеле открыли биатлонный комплекс "Сож". Объект включает лыжероллерную трассу протяженностью 1 км, две горки высотой до 5 метров, полуоткрытый биатлонный тир на 24 мишеней и металлические сборно-разборные трибуны на 500 зрительских мест. Прописку объект получил на площадке возле гребного канала. С учетом этого создавать снежный покров можно будет с минимальными затратами. Оборудованы также кабины для переодевания и подготовки лыж, и кабина для судей. По периметру трассы обустроено освещение и видеонаблюдение, система искусственного оснежения.
В день открытия трассы разыграют и первые комплекты наград. Сегодня там проходят открытые республиканские соревнования по биатлону среди молодежи. На Кубок Белорусской федерации съехались юные спортсмены и тренеры со всей страны.
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
Активистки БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС пришли на помощь питомцам женщин в "Долине трех китов"
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
В мире
Все
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Трамп заручился поддержкой 312 выборщиков, за Харрис проголосовали только 226 представителей штатов
Спорт стал ближе - современную многофункциональную силовую площадку открыли в Шклове
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов