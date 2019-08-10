Эффективный, экономичный и с современной инфраструктурой! В Гомеле открыли биатлонный комплекс "Сож". Объект включает лыжероллерную трассу протяженностью 1 км, две горки высотой до 5 метров, полуоткрытый биатлонный тир на 24 мишеней и металлические сборно-разборные трибуны на 500 зрительских мест. Прописку объект получил на площадке возле гребного канала. С учетом этого создавать снежный покров можно будет с минимальными затратами. Оборудованы также кабины для переодевания и подготовки лыж, и кабина для судей. По периметру трассы обустроено освещение и видеонаблюдение, система искусственного оснежения.



В день открытия трассы разыграют и первые комплекты наград. Сегодня там проходят открытые республиканские соревнования по биатлону среди молодежи. На Кубок Белорусской федерации съехались юные спортсмены и тренеры со всей страны.



