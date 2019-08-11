В Гомеле открыли современную лыжероллерную трассу

В Гомеле уже опробовали замечательный новый спортивный объект. Отсутствие снега здесь не помеха, ведь речь идет о летнем биатлоне. 23-25 августа Раубичи примут чемпионат мира по летнему биатлону, а в Гомеле уже стартовал новый сезон Кубка Федерации.



Главное, что сделали это в новом биатлонном комплексе на берегу Сожа! Открыть современную лыжероллерную трассу поручил Президент. И спустя год в самом южном областном центре, где биатлон раньше был только по телевизору, появился один из лучших биатлонных комплексов, аналогов которому в стране нет.



Отметим, комплекс стал подарком к 60-летию белорусского биатлона. Праздник не могли пропустить даже легендарные российские биатлонисты. И наш корреспондент Анна Эйсмонт - у нее все подробности.



1-й летний этап Кубка Федерации состоялся в августе прошлого года в Новогрудке. Первый не получился комом, напротив, было принято решение ввести летний этап в календарь Кубка на постоянной основе, тем более что тогда в Новогрудке представители Гомельского горисполкома детально узнавали все подробности и нюансы проведения соревнования и самой трассы, пообещав, что через год Гомель примет Кубок Федерации.







Гомель оставался единственным областным центром, где не было лыжероллерной трассы, поручение построить дал Президент на совещании по развитию зимних видов спорта. И вот новый спортивный объект в Гомеле готов!



Символический ключ строители передали руководству Гомельского областного центра олимпийского резерва.



Расположена лыжероллерная трасса в живописном месте на берегу гребного канала вдоль улицы Луговой.



Самый главный момент, который удалось успешно решить, - как вписать лыжероллерную трассу и стрельбище в городскую черту. В результате техническое решение гомельского комплекса послужит эталоном возведения подобных объектов в черте любого города.



Таким комплексом рабочие строительного управления 243 Гомельского домостроительного комбината сделали себе лучший комплимент ко Дню строителя, который, кстати, сегодня!



А ведь у них в портфолио не один спортивный объект, в том числе и в России. Но уютный и компактный комплекс в Гомеле, его функциональность и доступность возведения впечатлили даже видавших лучшие стадионы мира.



Владимира Петровича связывают с Беларусью самые теплые воспоминания: он четыре года выступал за нашу сборную и выиграл за нее бронзу ЧМ-2003 в эстафете. А сегодня в статусе президента Союза биатлонистов России специально прибыл в Гомель на 1-й этап Кубка Федерации, как и двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева. Почетные гости из России вместе с нашими легендами Александром Поповым, Еленой Зубриловой, Людмилой Калинчик произвели первые выстрелы в новом тире.



В эти дни поклонники биатлона смогли увидеть легенд и ветеранов этого спорта, ведь первые августовские соревнования совпали с празднованием 60-летия биатлона Беларуси.







На торжественном приеме председатель федерации Андриан Цибульский вручил прославленным тренерам, бывшим руководителям федерации уникальный подарок - книгу с историей белорусского биатлона. Вес книги 2 кг 100 граммов, 478 страниц - монументальное творение от истоков до наших дней, а ведь вспомнить авторам издательства "Адукацыя і выхаванне".



Но особое внимание и подрастающему поколению, детские соревнования Кубка Федерации тому подтверждение, и они невозможны без поддержки единомышленников и партнеров, такого как Белоруснефть.



К такому отношению к детскому спорту невозможно остаться равнодушным, и сами дети это понимают лучше всех.



Такие моменты бесценны, когда сами юные спортсмены - будущее нашего биатлона - Елена Кулак и Анна Макарская сами вызвались вручить особый подарок Александру Ляхову. А за несколько дней до старта гомельского этапа все участники соревнований побывали на нефтедобывающем производстве.



И это не все впечатления: масса экскурсий и - самое главное - общение с легендарными биатлонистами Ольгой Зайцевой, Ольгой Назаровой, Еленой Зубриловой и Александром Поповым. Вопросы детей впечатлили опытных спортсменов - от культуры питания и до того, о чем думаете, когда бежите по дистанции, и как справляетесь с неудачами. А уже на следующий день многие из этих ребят получали призы из рук Ольги Зайцевой.







Летний биатлон, безусловно, прекрасен - в первую очередь своей отличной погодой. А дальше нас ждут 4 зимних этапа, ближайший в этом году пройдет в Новополоцке, а в следующем нас ожидают этап в Новогрудке, и финал Кубка Федерации примет Городок в Витебской области.



Так что география Кубка Федерации расширяется, а это значит, все больше поклонников биатлона смогут получить позитивные эмоции от просмотра воочию, пожалуй, самых искренних детских биатлонных соревнований.



