В Гомеле открылся биатлонный комплекс

Большим спортивным событием сегодня стало открытие биатлонного комплекса в Гомеле. Объект включает лыжероллерную трассу протяженностью один километр, полуоткрытый тир и трибуны на полтысячи мест. Он разместился рядом с гребным каналом и дал старт новому сезону Кубка Федерации биатлона. Оценили комплекс для будущих чемпионов звезды биатлона - Елена Зубрилова, Александр Попов и почётные гости из России - биатлонистка Ольга Зайцева и президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Оборудован он специальными защитными экранами и может стать базой тренировок для представителей других видов спорта. На развитие материально-технической базы в регионах обратил внимание Глава государства после совещания по вопросам зимних видов спорта. Так, за последнее время появился современный бассейн в Ветке, физкультурно-спортивный комплекс в Брагине, игровой спортзал в Мозыре. Открытие трассы совпало и с принятием указа Президента, согласно которому школьники и воспитанники спортивных школ могут посещать занятия на таких объектах бесплатно. В новом комплексе на протяжении двух дней 140 юных биатлонистов в 4 возрастных категориях сражаются за победу на летнем этапе Кубка федерации. Далее состоятся еще 4 зимних этапа. Финал соревнований пройдет в следующем году в Городке Витебской области.

