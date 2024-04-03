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В Гомеле проходит пятый матч серии между местной одноименной командой и жлобинским "Металлургом"

Весной в центре внимания спортивных болельщиков традиционно хоккей. В Кубке Президента уже проходят полуфиналы. 3 апреля можно узнать имя первого финалиста. В Гомеле сейчас проходит пятый матч серии между местной одноименной командой и жлобинским "Металлургом". Билеты на игру были проданы всего за 3 часа.

Ажиотаж вокруг встречи прочувствовал и спортивный обозреватель Станислав Липский (видео).

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