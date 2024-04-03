3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Гомеле проходит пятый матч серии между местной одноименной командой и жлобинским "Металлургом"
Весной в центре внимания спортивных болельщиков традиционно хоккей. В Кубке Президента уже проходят полуфиналы. 3 апреля можно узнать имя первого финалиста. В Гомеле сейчас проходит пятый матч серии между местной одноименной командой и жлобинским "Металлургом". Билеты на игру были проданы всего за 3 часа.
Ажиотаж вокруг встречи прочувствовал и спортивный обозреватель Станислав Липский (видео).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все