В Гомеле проходит пятый матч серии между местной одноименной командой и жлобинским "Металлургом"

Весной в центре внимания спортивных болельщиков традиционно хоккей. В Кубке Президента уже проходят полуфиналы. 3 апреля можно узнать имя первого финалиста. В Гомеле сейчас проходит пятый матч серии между местной одноименной командой и жлобинским "Металлургом". Билеты на игру были проданы всего за 3 часа.