В Гомеле завершился финальный этап республиканских соревнований по гандболу "Стремительный мяч"

Побороться за звание сильнейших в течение нескольких дней выходили 16 команд, представители всех областей и Минска - это свыше 220 юных гандболистов. За награды состязались юноши и девушки 2006-2007 годов рождения. Прежде чем попасть в финал, они преодолели районные, городские и областной этапы. Победу разыграли на паркете Дворца игровых видов спорта. Лучшими среди девушек стали представительницы Гомеля, среди юношей - команда из Минска.

Традиционно обладатели золота, серебра и бронзы отмечены специальными призами Президентского спортивного клуба, кубками, медалями и дипломами. Наград удостоены и лучшие игроки по амплуа и призеры соревнований.