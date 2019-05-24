3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Гомеле завершился финальный этап республиканских соревнований по гандболу "Стремительный мяч"
Побороться за звание сильнейших в течение нескольких дней выходили 16 команд, представители всех областей и Минска - это свыше 220 юных гандболистов. За награды состязались юноши и девушки 2006-2007 годов рождения. Прежде чем попасть в финал, они преодолели районные, городские и областной этапы. Победу разыграли на паркете Дворца игровых видов спорта. Лучшими среди девушек стали представительницы Гомеля, среди юношей - команда из Минска.
Традиционно обладатели золота, серебра и бронзы отмечены специальными призами Президентского спортивного клуба, кубками, медалями и дипломами. Наград удостоены и лучшие игроки по амплуа и призеры соревнований.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
История печальных судеб белки Арахис и енота Фреда: кто и зачем усыпил знаменитых животных
Наследие Дональда Трампа, или Что ему досталось от правления демократов в США
Поздравления не помогли: лишится ли Зеленский "карманных денег" от США и Западных партнеров
Дудаков: Трамп был бы не против деэскалировать ситуацию в секторе Газа
Регионы
Все
Происшествия
Все
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов
Минчанин предложил провести новую знакомую до дома, а после ограбил ее