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В Городке сегодня завершается сезон Кубка Белорусской федерации биатлона
Вслед за динамичными масс-стартами - не менее увлекательные смешанные эстафетные гонки. В Городке на лыжероллерной трассе сегодня завершается сезон Кубка Белорусской федерации биатлона. Накануне в личных стартах принимали участие представители и юношеской сборной, которая вернулась из Австрии с чемпионата мира. И ребята не нашли отличий в формате организации домашних соревнований, которые проводятся по всем мировым стандартам. Кроме того, в эти дни участники сражаются и за первенство в личных зачетах. В следующих выпусках новостей - все подробности.
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