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В Городке стартовал финал Кубка Белорусской федерации биатлона

Соревновательный дух царит и в Витебской области. В Городке стартовал финал Кубка Белорусской федерации биатлона среди юниоров. Самые старшие возрастные группы к этой минуте завершили выступление в гонках с массового старта. У девушек победила Алина Зайцева, которая родилась в Сенненском районе, богатом на биатлонные таланты.

Сегодня в рамках Кубка Белорусской федерации биатлона пройдут масс-старты во всех возрастных группах. Завтра день смешанных эстафет. Все подробности в наших выпусках.

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