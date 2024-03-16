В Городке Витебской области завершился 7-й сезон Кубка Белорусской федерации биатлона

Стадионы в Беларуси уже позволяют проводить такого уровня соревнования. На протяжении 7 лет я наблюдала, как уже формируются спортсмены. Уровень национальной команды и тех ребят, которые уже в этом году завершают и в следующем примут участие в Кубке Федерации, думаю, это готовые спортсмены, которые полноценно могут участвовать в соревнованиях международного уровня.

Людмила Калинчик, судья кубка Белорусской федерации биатлона