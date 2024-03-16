3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Городке Витебской области завершился 7-й сезон Кубка Белорусской федерации биатлона
Витебская область с гордостью может забирать звание Мекки детского белорусского биатлона. Именно здесь 7 лет назад стартовали первые гонки Кубка Федерации. Соревнования были задуманы Белорусской федерацией биатлона по аналогу этапов Кубка мира. И вот сегодня в Городке состоялся заключительный, 5-й, этап 7-го сезона. И еще один интересный факт. Все участники, в том числе спортсмены из России, соревнуются с белорусскими пневматическими винтовками. Первые в нашей истории. Изготовлены на нашем предприятии, нашими специалистами.
Мы пробовали вашу винтовку, нам понравилось. Нужна практика. За один турнир переход с одной на другую винтовку несколько сложновато. Но тем не менее пробовали, работаем, хорошая стрельба.
Кубок Белорусской федерации биатлона проходит в формате взрослых гонок - со всеми атрибутами. Настоящая спортивная атмосфера с заполненными трибунами, интервью, церемониями награждения. В общем дети чувствуют себя настоящими профессионалами. А это дает большой импульс заниматься спортом и дальше.
Стадионы в Беларуси уже позволяют проводить такого уровня соревнования. На протяжении 7 лет я наблюдала, как уже формируются спортсмены. Уровень национальной команды и тех ребят, которые уже в этом году завершают и в следующем примут участие в Кубке Федерации, думаю, это готовые спортсмены, которые полноценно могут участвовать в соревнованиях международного уровня.
Со следующего года планируем объявить их международными. Ребята из Московской области уже несколько лет приезжают, участвуют. Изъявляют желание все больше и больше. Но мы не будем останавливаться на российских регионах, будем приглашать ребят из других стран. Уже переговоры ведутся.
7-й сезон Кубка Белорусской федерации биатлона подошел к концу. С заслуженной победой поздравляем команду Витебской области!
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов