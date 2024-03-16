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В Городке Витебской области завершился 7-й сезон Кубка Белорусской федерации биатлона

Витебская область с гордостью может забирать звание Мекки детского белорусского биатлона. Именно здесь 7 лет назад стартовали первые гонки Кубка Федерации. Соревнования были задуманы Белорусской федерацией биатлона по аналогу этапов Кубка мира. И вот сегодня в Городке состоялся заключительный, 5-й, этап 7-го сезона. И еще один интересный факт. Все участники, в том числе спортсмены из России, соревнуются с белорусскими пневматическими винтовками. Первые в нашей истории. Изготовлены на нашем предприятии, нашими специалистами.

Мы пробовали вашу винтовку, нам понравилось. Нужна практика. За один турнир переход с одной на другую винтовку несколько сложновато. Но тем не менее пробовали, работаем, хорошая стрельба.
Сергей Родионов, тренер-преподаватель по лыжным гонкам и биатлону спортивной школы "Островецкая" (Россия)

Кубок Белорусской федерации биатлона проходит в формате взрослых гонок - со всеми атрибутами. Настоящая спортивная атмосфера с заполненными трибунами, интервью, церемониями награждения. В общем дети чувствуют себя настоящими профессионалами. А это дает большой импульс заниматься спортом и дальше.

Стадионы в Беларуси уже позволяют проводить такого уровня соревнования. На протяжении 7 лет я наблюдала, как уже формируются спортсмены. Уровень национальной команды и тех ребят, которые уже в этом году завершают и в следующем примут участие в Кубке Федерации, думаю, это готовые спортсмены, которые полноценно могут участвовать в соревнованиях международного уровня.
Людмила Калинчик, судья кубка Белорусской федерации биатлона
Со следующего года планируем объявить их международными. Ребята из Московской области уже несколько лет приезжают, участвуют. Изъявляют желание все больше и больше. Но мы не будем останавливаться на российских регионах, будем приглашать ребят из других стран. Уже переговоры ведутся.
Андриан Цибульский, председатель Белорусской федерации биатлона

7-й сезон Кубка Белорусской федерации биатлона подошел к концу. С заслуженной победой поздравляем команду Витебской области!

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