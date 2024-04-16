В Греции зажгли Олимпийский огонь предстоящих Игр-2024

В Древней Олимпии состоялась церемония зажжения огня Игр XXXIII Олимпиады, которые с 26 июля по 11 августа пройдут в Париже, пишет БЕЛТА.



На церемонии зажжения олимпийского огня присутствовали президент Греции Катерина Сакелларопулу, президент МОК Томас Бах, глава Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос, а также члены оргкомитета и официальные лица из Франции.



Из-за неблагоприятных погодных условий верховной жрице, роль которой исполнила греческая актриса Мэри Мина, не удалось зажечь свой факел от солнечных лучей с помощью параболического зеркала на алтаре древнегреческого храма Геры. Поэтому факел был зажжен от огня, полученного во время генеральной репетиции церемонии, состоявшейся в понедельник.



11-дневную эстафету огня по Греции начнет олимпийский чемпион по академической гребле Стефанос Дускос. Олимпийский огонь преодолеет более 5 тыс. км по греческой территории и примерно 1 тыс. км по ее морям. 26 апреля факел прибудет в Афины, где его передадут организационному комитету "Париж-2024". 8 мая огонь будет доставлен в Марсель на борту исторического парусника "Белем".



Эстафета по территории Франции продлится 68 дней и завершится зажжением олимпийского огня на церемонии открытия Игр 26 июля. Главный старт четырехлетия в Париже продлится по 11 августа.



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