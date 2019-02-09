Полные трибуны и захватывающая игра. В Гродно состоялся матч очередного тура XII республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. На этот раз хозяева площадки - игроки команды Гродненской области - принимали у себя лидеров турнира - команду Президента Республики Беларусь. И хотя для гродненцев сегодняшняя игра уже не имела турнирного значения, они упустили свой шанс выйти в финал: борьба получилась острой и напряженной. В результате победу со счетом 6:2 одержали гости из Минска. Соревнования носят достаточно высокий статус. Охват всех регионов страны, представительные составы команд и высокий для любителей уровень мастерства привлекают все больше болельщиков. Финал турнира состоится в апреле.