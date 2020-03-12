В Грузии хотят отменить матч за выход на Евро-2020 против Беларуси

Федерация футбола Грузии обратилась с просьбой к УЕФА отменить предстоящий отборочный матч чемпионата Европы-2020 со сборной Беларуси из-за ситуации, связанной с новым коронавирусом. Об этом сообщают грузинские СМИ. Поединок Лиги наций должен состояться 26 марта. Очевидно, что вариант игры без зрителей не устраивает хозяев - они лишатся поддержки трибун.



В Белорусской федерации футбола ничего не знают об отмене. Более того, ежедневные контакты с принимающей стороной не позволяют однозначно утверждать, что игру отложат. В Тбилиси в штатном режиме готовятся к поединку. В любом случае окончательное решение принимает УЕФА.