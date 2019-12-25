В Италии хорват Филипп Зубчич едва не сбил члена судейского корпуса

В Италии на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту во время соревнований в дисциплине “гигантский слалом” хорват Филипп Зубчич едва не сбил незадачливого члена судейского корпуса. Мужчина неспешно прогуливался вдоль финишной черты, за что мог поплатиться своим здоровьем, а также причинить вред спортсмену. Благо, участники эпизода сумели разминуться. Зубчич в итоге замкнул десятку лучших в этот день.