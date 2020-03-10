3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Италии "Сассуоло" громит "Брешию"
В итальянской Серии "А" в заключительном матче 26-го тура "Сассуоло" громит "Брешиа", 3:0. Гости не могут победить в 11 встречах подряд, замыкают таблицу и находятся в 9 очках от спасающего от вылета места. Следующий тур в Италии пройдет не раньше 3 апреля. Чемпионат приостановлен из-за коронавируса.
Президент
Все
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с Днем провозглашения Латвийской Республики
Президент Беларуси поздравил Султана Омана с Национальным днем
Политика
Все
Общество
Все
В каких белорусских услугах заинтересована Аргентина, рассказал Николас Пинейро
С какой целью администрация Байдена разрешила Украине бить ракетами вглубь России
Какие предложения вносят белорусы во время личного приема граждан депутатами, рассказал Артем Цуран
Экскаваторы и картофель фри вне конкуренции: как развивался Толочинский район
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все