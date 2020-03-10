В Италии "Сассуоло" громит "Брешию"

В итальянской Серии "А" в заключительном матче 26-го тура "Сассуоло" громит "Брешиа", 3:0. Гости не могут победить в 11 встречах подряд, замыкают таблицу и находятся в 9 очках от спасающего от вылета места. Следующий тур в Италии пройдет не раньше 3 апреля. Чемпионат приостановлен из-за коронавируса.



