В Италии стартовала велогонка "Джиро Донн - 2022"

Гонкой с раздельным стартом на 4 километра 750 метров в последний день июня в Кальяри стартовал женский аналог "Джиро де Италия" под названием "Джиро Донн". В составе команды Canyon/Sram Racing в веломногодневке выступает и белоруска Алена Омелюсик. Накануне она сумела проехать дистанцию за 6 минут и почти 13 секунд - это 44-й результат в общем протоколе. Отставание от победительницы этапа, американки Кристен Фолкнер, составило почти 27 секунд. Сегодня велогонщицам предстоит преодолеть маршрут второго этапа - это 106,5 км между городами Вилласимиус и Тортоли.