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В Италии завершился чемпионат Европы по конькобежному спорту в классическом многоборье

Победу одержал голландец Свен Крамер, это его десятый титул чемпиона Европы в этом виде программы. Белорус Виталий Михайлов занял 10-е место.

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