В итоговом противостоянии за Кубок Президента по хоккею "Юность" и "Металлург"

Финал Кубка Президента по хоккею достиг своей кульминации. Итоговое противостояние уже признано одним из самых острых и захватывающих. На льду лучшие атакующие команды - "Юность" и "Металлург". Вторую серию хоккейной битвы между Минском и Жлобином через призму главных тренеров анонсирует Андрей Козлов.

Обратите внимание, насколько они совершенно разные даже при вот таком визуальном знакомстве.

Евгений Валерьевич Есаулов, коуч "Юности", его еще даже молодые поклонники хоккея помнят как качественного форварда, который рано раскрылся. Для "Юности"он, как говорят, свой в доску. Воспитанник "катка в Горького", если говорить языком болельщиков. Но много где поиграл и даже был одним из лучших в таком проекте, как хоккейный клуб "Керамин-Минск".





Дмитрий Александрович Кравченко - он совершенно из другого теста. Это чувствуется сразу, окажись вы рядом.

Он из тех, кого детство закаляло. Уроженец российского Новокузнецка, где есть свой «Металлург», и команда, и завод. Отсюда его емкие и броские выражения. Успеть бы увернуться.

Но вырастал Кравченко в хоккеиста в Беларуси, которая стала для него домом с 17 лет. Это был «Неман» Гродно. Карьеру игрока он завершил рано из-за травмы, рано начал тренировать. Отсюда еще молодой мужчина выглядит умудренным опытом специалистом. Прошел ведь многое.

Есаулов эти дни свой титул защищает - в прошлом году "Юность" под его руководством в финале победила «Гомель». Полещук, Кулаков и Карпиков – штаб помощников внушает авторитет.

Кравченко выигрывал чемпионат с "Неманом", и поэтому оба специалиста знают, что такое побеждать. А проигрывать они не умеют и не хотят.





Ребята молодцы, справились с задачей. Присутствовало предстартовое волнение, но справились, молодцы. Евгений Есаулов, главный тренер ХК "Юность-Минск"

Первый матч накануне - это коротко и протокольно - выиграла «Юность» - 2:1. В напряженной и принципиальной, конечно же, борьбе. Завтра вторая часть захватывающего сериала. В 19:10 - прямой эфир на телеканале «Беларусь 5». В воскресенье серия будет представлена в городе сталеваров, где очень соскучились по хоккею такого уровня - подобные очереди были даже в полуфинале, когда "Металлург"выбил "Шахтер", а Дмитрий Кравченко тот успех прокомментировал в свойственном ему стиле на вопрос о том, что пожелает болельщикам после выхода в финал, ответил: "Советую "шматочек" сала достать и все к этому причитающееся"..

Эта фраза дала импульс вот такому мерчендайзингу.





