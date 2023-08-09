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В какой атмосфере проходит турнир по вольной борьбе в Солигорске

В Солигорске продолжается напряженный турнир по вольной борьбе. Медали будут разыграны этим вечером. С утра стартовала десятка наших атлетов, каждый из которых готов завоевать награды II Игр стран СНГ.

Подробности у Андрея Козлова (видео).

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