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В Канаде продолжается этап Кубка мира по велотреку
Роман Тишков занял 8 место в омниуме - велосипедном многоборье, которое прошло в рамках заключительного в сезоне этапа Кубка мира по велоспорту в Милтоне. Лучше всего белорусу удалось проехать скретч, где Тишков занял 1 место. Кроме того, восьмой результат он показал в темповой гонке и гонке на выбывание. Татьяна Шаракова и Анна Терех финишировали на 14 месте в мэдисоне. Сегодня ночью по белорусскому времени Евгений Королек и Роман Тишков выступят в аналогичной дисциплине среди мужчин, а Шаракова поборется за награды в омниуме.
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