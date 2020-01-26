В Канаде продолжается этап Кубка мира по велотреку

Роман Тишков занял 8 место в омниуме - велосипедном многоборье, которое прошло в рамках заключительного в сезоне этапа Кубка мира по велоспорту в Милтоне. Лучше всего белорусу удалось проехать скретч, где Тишков занял 1 место. Кроме того, восьмой результат он показал в темповой гонке и гонке на выбывание. Татьяна Шаракова и Анна Терех финишировали на 14 месте в мэдисоне. Сегодня ночью по белорусскому времени Евгений Королек и Роман Тишков выступят в аналогичной дисциплине среди мужчин, а Шаракова поборется за награды в омниуме.